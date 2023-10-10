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Металлист не планирует увольнять тренера. Руководство уверено, что вылет команде не грозит
Пока что дела у харьковчан в Первой лиге идут не лучшим образом
instagram.com/fcmetalist
Руководства харьковского "
Руководство отмечает, что у команды после вылета из УПЛ очень молодой состав, от которого сложно требовать стабильных и качественных выступлений.
Кроме того, руководство излучает уверенность, что команде не грозит вылет во Вторую лигу.
Напомним, что после 10 сыгранных матчей харьковчане в группе А в Первой лиги с одной победой занимают последнее место.
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