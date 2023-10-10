Металлист не планирует увольнять тренера. Руководство уверено, что вылет команде не грозит

Руководства харьковского " Металлиста ", несмотря на плачевные результаты команды в текущем сезоне, не планирует увольнят главного тренера Андрея Анищенко. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Руководство отмечает, что у команды после вылета из УПЛ очень молодой состав, от которого сложно требовать стабильных и качественных выступлений.

Кроме того, руководство излучает уверенность, что команде не грозит вылет во Вторую лигу.

Напомним, что после 10 сыгранных матчей харьковчане в группе А в Первой лиги с одной победой занимают последнее место.