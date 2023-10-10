Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Мариуполя рассказал о бюджетах и зарплатах во Второй лиге
Александр Ярошенко говорит, что сейчас разница между аматорскими командами м второлиговскими небольшая
ФСК Маріуполь
Президент
- Сколько вы вкладывали в команду в аматорах, когда шли во Вторую лигу, какие это были суммы?
- Не помню. Я вам скажу, что бюджет любителей, Второй лиги - где-то одинаковый. Ну, процентов на 30 больше во Второй лиге, чем в любителях. Сегодня Вторая лига - это те же любители. Аматоры даже могут обыграть команды из Второй лиги.
В прошлом году во Второй лиге у нас зарплата была 8-12 тысяч гривен. Это уже после начала войны.
Популярное сейчас
- СБУ задержала двух агенток ФСБ в Запорожье. ФОТО
- В Румынии отменили запланированное ранее выступление Зеленского в парламенте
- УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 к турнирам
- Первая лига. Карпаты дожали Буковину
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Новости по теме
- 19:53 Украинские Второй раунд Кубка Украины. Буковина проигрывает любителям, Кудровка выбивает Кремень
- 22:00 Украинские Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука
- 13:44 Украинские "Бросил всех и убежал". Президент Яруда раскритиковал вице-президента Мариуполя