Президент Мариуполя рассказал о бюджетах и зарплатах во Второй лиге

Президент ФСК "Мариуполь" Александр Ярошенко рассказал о финансовой составляющей клубов и игроков в Первой лиге.

- Сколько вы вкладывали в команду в аматорах, когда шли во Вторую лигу, какие это были суммы?

- Не помню. Я вам скажу, что бюджет любителей, Второй лиги - где-то одинаковый. Ну, процентов на 30 больше во Второй лиге, чем в любителях. Сегодня Вторая лига - это те же любители. Аматоры даже могут обыграть команды из Второй лиги.

В прошлом году во Второй лиге у нас зарплата была 8-12 тысяч гривен. Это уже после начала войны.