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Президент Мариуполя рассказал о бюджетах и зарплатах во Второй лиге

Первая лига
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Александр Ярошенко говорит, что сейчас разница между аматорскими командами м второлиговскими небольшая

Президент Мариуполя рассказал о бюджетах и зарплатах во Второй лиге

ФСК Маріуполь

Новина українською

Президент ФСК "Мариуполь" Александр Ярошенко рассказал о финансовой составляющей клубов и игроков в Первой лиге.

- Сколько вы вкладывали в команду в аматорах, когда шли во Вторую лигу, какие это были суммы?

- Не помню. Я вам скажу, что бюджет любителей, Второй лиги - где-то одинаковый. Ну, процентов на 30 больше во Второй лиге, чем в любителях. Сегодня Вторая лига - это те же любители. Аматоры даже могут обыграть команды из Второй лиги.

В прошлом году во Второй лиге у нас зарплата была 8-12 тысяч гривен. Это уже после начала войны.

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В статье: Александр Ярошенко ФСК Мариуполь
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