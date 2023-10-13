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Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Горняк-Спорт - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга довольно неожиданно выиграли подопечные Куценко, но с тех пор многое изменилось. Запорожцы существенно добавили в качестве игры, а "Горняк-Спорт" пережил кризис. Тем не менее, в прошлом туре коллектив из Горишних Плавней прервал свою проигрышную серию, продолжавшуюся семь игр. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол, в котором фаворитами все же являются запорожцы.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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