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Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
В матче первого круга довольно неожиданно выиграли подопечные Куценко, но с тех пор многое изменилось. Запорожцы существенно добавили в качестве игры, а "Горняк-Спорт" пережил кризис. Тем не менее, в прошлом туре коллектив из Горишних Плавней прервал свою проигрышную серию, продолжавшуюся семь игр. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол, в котором фаворитами все же являются запорожцы.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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