Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча второй и последней команд группы. Подопечные Бессмертного за два матча набрали всего одно очко. Однако у "Кремня" ситуация вообще плачевная. В прошлом туре кременчугский коллектив впервые за пять игр набрал очки. Смогут ли подопечные Климовского выиграть и подняться с последнего места?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.