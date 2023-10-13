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Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Виктория - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

UA-Футбол
Новина українською

Встреча второй и последней команд группы. Подопечные Бессмертного за два матча набрали всего одно очко. Однако у "Кремня" ситуация вообще плачевная. В прошлом туре кременчугский коллектив впервые за пять игр набрал очки. Смогут ли подопечные Климовского выиграть и подняться с последнего места?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Виктория (Сумы) смотреть футбол онлайн
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