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Виктория - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Встреча второй и последней команд группы. Подопечные Бессмертного за два матча набрали всего одно очко. Однако у "Кремня" ситуация вообще плачевная. В прошлом туре кременчугский коллектив впервые за пять игр набрал очки. Смогут ли подопечные Климовского выиграть и подняться с последнего места?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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