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Агробизнес - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Агробизнес - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
Новина українською

Встреча третьей и четвертой команд группы, имеющих одинаковое количество очков – по 16. В случае победы подопечные Нагорняка смогут вернуться в топ-3. Хозяева три тура подряд побеждают, но ожидать легкой прогулки им точно не стоит. "Эпицентр" имеет все шансы побороться за максимальный результат.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн
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