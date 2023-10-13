Агробизнес - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча третьей и четвертой команд группы, имеющих одинаковое количество очков – по 16. В случае победы подопечные Нагорняка смогут вернуться в топ-3. Хозяева три тура подряд побеждают, но ожидать легкой прогулки им точно не стоит. "Эпицентр" имеет все шансы побороться за максимальный результат.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.30.