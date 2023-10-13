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Горняк-Спорт – Металлург 1:0. Мороз подкрался незаметно

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра тура

Горняк-Спорт – Металлург 1:0. Мороз подкрался незаметно

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре завершилась проигрышная клубная антирекордная серия "Горняка-Спорта", продолжавшаяся в Первой лиге 7 игр. Подопечные Куценко наконец-то поднялись со дна таблицы, но их ожидало испытание соперником, который неделю назад переиграл вторую команду группы "Викторию".

В начале встречи запорожцы прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но подопечные Куценко играли достаточно организованно. Постепенно игра выровнялась, но этот футбол нельзя было назвать зрелищным. Вспомнить можно удары Могильного и Тузенко, но до гола дело не дошло. Голкиперы сыграли надежно.

На 29-й минуте хозяева неожиданно открыли счет. Гора подал в штрафную, а Мороз с нескольких метров расстрелял ворота. В этом эпизоде ошибся Сейтхалилов, не попавший по мячу. У запорожцев должен был забивать Белоцерковец, но в очередной раз надежно сыграл Проценко.

Казалось, что в начале второго тайма гости сразу бросятся отыгрываться, но у них мало что получалось. Хозяева могли увеличивать свое преимущество после быстрой атаки, но Молько пробил выше ворот из пределов штрафной. Свою возможность имели запорожцы, но после прострела Галаты в штангу попал Сейтхалилов. Следует отдать должное подопечным Куценко, которые играли внимательно в защите. В итоге, минимальная победа хозяев.

"Горняк-Спорт" - "Металлург" 1:0

Голы: Мороз (29)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Ярослав Проценко, Радион Посевкин, Владислав Молько, Чибуезе Принс Чисом, Денис Черныш, Александр Кальчук, Андрей Романенко, Эффионг Экемини Нсими, Даниил Тузенко, Богдан Гора, Евгений Мороз

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Руслан Буряк, Богдан Могильный , Дмитрий Крапивный, Дмитрий Поддубный, Максим Страдс, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
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