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Агробизнес – Эпицентр 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Первая лига
(1 голосов)

Игра за третье место

Агробизнес – Эпицентр 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок третьей и четвертой команд группы, имеющих одинаковое количество очков. В случае победы гости могли подняться на третье место в группе.

На разминке травмировал плечо голкипер "Эпицентра" Чернобай, поэтому его до начала матча заменил Жмурко. Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на десятой минуте. После подачи с фланга головой по центру пробил Галенков и мяч от рук Жмурка залетел в ворота - 1:0. Отыграться до перерыва гости не смогли. Если бы не Жмурко, то хозяева могли увеличивать даже свое преимущество. Слишком пассивно в большинстве эпизодов играли подопечные Нагорняка.

После перерыва гости прогнозируемо взяли мяч под свой контроль, но с конструктивом у них были проблемы. В большинстве матчей футболисты "Эпицентра" играли гораздо интереснее в атаке, но сегодня у них мало что получалось. На 64-й минуте гостям помог стандарт. После розыгрыша углового Липовуз протолкнул мяч в ворота – 1:1.

Во второй половине встречи разочаровывали подопечные Чижевского, которые, кажется, вышли играть на удержание результата. Тем не менее, угловой и им мог помочь забить. После подачи с правого фланга Заец головой пробил в штангу. Ближе к победе были все же футболисты "Эпицентра", но игра завершилась вничью.

"Агробизнес" - "Эпицентр" 1:1

Голы: Галенков (10) - Липовуз (64)

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Иван Гаврушко, Руслан Барыляк, Виталий-Дмитрий Теплый, Роман Кузьмин, Роман Толочко, Сергей Заец, Даниил Волков, Денис Галенков, Семён Даценко, Николай Квасный

"Эпицентр" (стартовый состав): Роман Жмурко, Степан Григоращук, Сергей Стень, Андрей Липовуз, Юрий Глущук, Даниил Кравчук, Ахмед Алибеков, Владислав Кристин, Владислав Мороз, Александр Климец, Максим Гирный

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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