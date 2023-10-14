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Нива Тернополь - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Тернополь - Нива Бузовая: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Встреча второй и шестой команды группы, которых отделяет сразу десять очков. Коллектив из Бузовой подходит к матчу после победы над "Подольем" – 2:1. Тернопольский коллектив не впечатляет своей игрой. Не заметно за счет чего стремятся прогрессировать подопечные Стахива. Возможно, на пользу команды пойдет возвращение защитника Демкива.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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