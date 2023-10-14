Нива Тернополь – Нива Бузова 2:0. Шикарный второй тайм тернополян

Тернопольский коллектив перед туром занимал шестое место, но форму команды нельзя назвать идеальной. Тернополяне при Александре Стахиве еще не побеждали в чемпионате. Подопечные Жабченко в случае любого результата останутся вторыми, но они, безусловно, стремились набрать три очка.

Отметим возвращение в стартовый состав хозяев восстановившегося после травмы Максима Демчука. Это должно было добавить команде надежности в защите.

В первом тайме у соперников были существенные проблемы с позиционным футболом. Ошибки в переходных фазах не позволяли футболистам обеих команд создавать голевые моменты. Особой пользы переход на три центральных защитника тернопольской "Ниве" не принес. Для адаптации футболистам нужно больше времени. Слишком мало ударов было в первой половине встречи. Игроки боялись брать инициативу на себя. Нулевая ничья - закономерный результат.

В начале второго тайма характер игры не изменялся. Никто не хотел рисковать, а вот борьбы было достаточно. На 58-й минуте всех шокировал Ризнык, который протащил мяч и из-за пределов штрафной пробил в дальний угол - 1:0. Фантастика! Бузовчане могли почти сразу отыграться, но удар Нехтия парировал голкипер.

После гола игра открылась, команды начали играть более агрессивно и интереснее. После быстрой атаки подопечные Стахива увеличили свое преимущество. Галадей реализовал выход один на один – 2:0. Максимально эффективно в атаке играли хозяева после перерыва. К чести гостей они не опустили руки, а продолжали давить на защиту соперников. Однако достичь своего друга команда группы Б не смогла. Шикарный момент имел Тименко, но его удар парировал Механив. В итоге дебютная победа для Стахива в качестве тренера тернопольской "Нивы".

"Нива" Тернополь - "Нива" Бузова 2:0

Голы: Ризнык (58), Галадей (67)

"Нива" Т. (стартовый состав): Максим Механив, Василий Танчак, Олег Соколов, Андрей Зинь, Максим Мудрый, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Максим Демчук, Сергей Давыдов, Андрей Малащук

"Нива" Б. (стартовый состав): Роман Лёпка, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Владислав Нехтий, Михаил Сергийчук, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Евгений Мисюра, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар, Павел Захидный