Чернигов – Левый Берег 0:3. Хет-трик воспитанника Динамо

"Чернигов" в прошлом туре потерпел свое самое большое поражение в Первой лиге, уступив в гостях "Ингульцу" - 1:6. "Левый Берег" уступил "Полтаве" и опустился на четвертое место. В случае победы киевляне могли подняться выше в таблице.

Казалось, что на перерыв команды пойдут без голов, но гости все же смогли добиться своего. Защитники "Чернигова" не уследили за Сухоручком, который из пределов штрафной пробил в ближний угол – 0:1. Логичный гол, если учитывать ход событий на поле.

Сразу после перерыва гораздо активнее заиграли хозяева, которые все же пытались сравнять счет. Кажется, что разговор с тренером пошел на пользу "северянам". Подопечные Первака отдали инициативу соперникам и рассчитывали на контратаки. С позиционным футболом у подопечных Чорного по-прежнему были существенные проблемы. После подачи с углового должен был снимать все вопросы о победителе Спиваков, но он попал в перекладину.

После минут десяти активной игры хозяев снова перехватили инициативу киевляне. К сожалению, моментов после перерыва было мало. В компенсированное время реализовал выход один на один Сухоручко – 0:2. А через три минуты Ширай неудачно вышел из ворот и Даниил оформил хет-трик – 0:3.

"Чернигов" - "Левый Берег" 0:3

Голы: Сухоручко (36, 90+1, 90+4)

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Бибик, Койдан, Сердюк, Посмашный, Федосов

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев – Астахов, Якымив, Слотюк, Дударенко, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Синица, Сухоручко