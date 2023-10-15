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Диназ – Ингулец 0:2. Седьмая подряд победа лидера группы

Первая лига
(1 голосов)

Подопечные Лупашка не сбавляют оборотов

Диназ – Ингулец 0:2. Седьмая подряд победа лидера группы

Фото: ФК Інгулець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень непростое испытание ожидало "Диназ", который принимал лидера группы. "Ингулец" - единственная команда группы Б, которая пока не проигрывала. Команду из Вышгорода от последнего места отделяло только одно очко. Владислав Лупашко решил с первых минут не выпускать своих лидеров – Козака и Ситала.

В первой половине встречи было много борьбы. Следует отдать должное хозяевам, которые пытались играть смело. Без лидеров с конструктивом у подопечных Лупашко были проблемы. Однако, в середине тайма после углового гости все же открыли счет. Богунов подал, а Малыш точно пробил головой – 0:1. После пропущенного гола подопечные Головка пытались при первой возможности давить на защиту "Ингульца", но завершения им не хватало.

Шикарную возможность увеличить свое преимущество потерять гости в начале второго тайма, когда Кольцов с пенальти попал в перекладину. Больше после перерыва атаковали петровцы, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Шансов для сравнения счета у хозяев было немного. Можно вспомнить разве что удар Кириченко после подачи с углового, но мяч пролетел выше ворот.

В конце встречи Кольцов шикарным ударом в верхний угол реабилитировался за нереализованный пенальти – 0:2. В итоге, очередная победа "Ингульца".

"Диназ" - "Ингулец" 0:2

Голы: Малыш (20), Кольцов (77)

Нереализованный пенальти: Кольцов (58)

"Диназ" (стартовый состав): Дмитриченко – Гильерме, Волошин, Литвинов, Старенький, Матюшенко, Кириченко, Венгер, Малаки, Соловьев, Новиков

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук – Мельничук, Малыш, Шершень, Боровский, Кольцов, Запорожец, Пятов, Козыренко, Богунов, Квасов

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В статье: Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород)
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