Подолье – Металлист 1:0. Замена Костышина сработала

Встречались аутсайдеры группы А, которым уже некуда отступать. Соперников устраивала только победа, поэтому ожидали интересное и напряженное противостояние.

В стартовом составе харьковчан впервые в нынешнем сезоне вышел опытный защитник Виталий Федорив. В первой половине встречи было немало пауз, сбивавших темп матча. Ожидали, что хозяева гораздо интереснее сыграют в атаке, но они откровенно не впечатляли. С такой игрой сложно было рассчитывать на положительный результат.

Разговоры с тренерами не пошли на пользу футболистам, продолжавшим ошибаться в простых ситуациях. В заключительной трети поля конструктива было мало. На 70-й минуте наиболее реальную возможность отличиться потерял Мораренко, который после прострела с фланга не смог акцентированно пробить по мячу с нескольких метров.

На 83-й минуте первый удар в створ ворот завершился голом. После подачи с фланга Назарчук головой пробивает в ближний угол – 1:0. Замена Костышина сработала. Победа позволила "Подолью" подняться с предпоследнего места.

"Подолье" - "Металлист" 1:0

Голы: Назарчук (83)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Веремиенко, Савчук, Цыбульник, Костенко, Коваленко, Задоя, Прихна, Доброхотов, Василенко

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Багачанский, Бусько, Вернаттус, Гомес, П. Луцив, Маткобожик, Мораренко, Приходько, Федорив, Рязанцев