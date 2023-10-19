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Сверхважная игра для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига
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Первая лига в разгаре

Сверхважная игра для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра стартует тринадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интригующими и конкурентными.

Группа А

"Эпицентр" - "Подолье"

20.10.2023. 13:30. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Встреча третьей и восьмой команд группы. Соперники подходят к очному противостоянию на фоне побед в прошлом туре. Подопечные Костышина наконец-то набрали три очка и смогли несколько улучшить свое турнирное положение. У хмельницкого коллектива хороший подбор исполнителей, но вынуждены бороться за выживание вместо чемпионского раунда. К игре "Подолье" немало вопросов, особенно это касается атаки. Победить "Металлист" помогли "джокеры" Каверин, Оробец и Назарчук. Именно выход защитника Назарчука оживил игру.

"Эпицентр" в областном дерби смог переломить ход встречи и вырвал ничью против "Агробизнеса". Героем матча стал Андрей Липовуз, много работавший в центре поля и забивший сверхважный гол. В этом противостоянии не столь ярко играли подопечные Нагорняка в атаке.

Группа Б

"Кремень" - "Горняк-Спорт"

20.10.2023. 12 часов. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Последняя команда группы будет принимать седьмую. "Горняк-Спорт" испытывает эмоциональный подъем после двух побед подряд. Мало кто ожидал, что подопечные Куценко выиграют у "Металлурга", но они это сделали. А вот Игорь Климовский в качестве тренера "Кремня" еще не побеждал. Молодой коллектив шесть туров не может выиграть.

"Кремень" после потери нескольких ведущих игроков никак не может наиграть новых лидеров. Команде не хватает опыта. Однако стоит отметить характер кременчугского коллектива, который не опускает руки, а пытается бороться до последнего. Подопечные Климовского стремятся комбинировать, а не отбиваться. Нас ожидает интересное противостояние. Хозяевам уже некуда отступать.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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