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Карпаты подписали новый контракт с основным голкипером
Андрей Кожухарь остается в Карпатах до 30 июня 2026 года
fckarpaty.org.ua
Львовские "
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Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2026 года.
"Очень хотел остаться в "Карпатах". Я чувствую себя счастливым во Львове, мне здесь все очень нравится. Поэтому, как только я получил предложение от клуба, сразу согласился. Хочу дать команде все, что могу и быть максимально полезным. В первую очередь все мы мечтаем о выходе в Премьер-лигу. Уверен, что и я персонально, и "Карпаты" в дальнейшем будем только прогрессировать", - сказал Кожухарь.
Напомним, что Кожухарь присоединился к "зелено-белым" во время летнего межсезонья. Голкипер провел 12 поединков за "Карпаты", в которых пропустил 7 голов. Также в активе Андрея – 7 "сухих" матчей, что является лучшим показателем в Первой лиге.
Также ранее была информация, что вратарь раздумывает над предложением принять гражданство Молдовы, чтобы выступать за местную сборную.
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