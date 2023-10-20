Встреча лидеров группы А в Буче. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча тринадцатого тура. Вашему вниманию анонс противостояний. Особый интерес вызывает игра в Буче, где встретятся первая и вторая команды группы А.

Группа А

"Нива" Бузовая - "Карпаты"

21.10.2023. 12:30. "Юбилейный". м. Буча

Встреча первой и второй команд группы, которых отделяют восемь очков. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Карпат" в чемпионатах длится 13 игр. В прошлом туре львовяне устроили голевую феерию в противостоянии с "Прикарпатье" - 3:3. Команда Мирона Маркевича продемонстрировала яркий атакующий футбол, но ошибки в защите не позволили выиграть. "Карпатам" не хватило сил действовать так же быстро и стремительно, как в первом тайме все 90 минут. "Нива" Бузовая во второй раз в сезоне проиграла. Реализовать свои моменты не смогли, а вот тернопольская "Нива" эффективно играла в атаке. Напомним, что игра первого круга завершилась вничью, поэтому легко "львам" точно не будет. Коллектив из Бузовой способен снова набрать очки в противостоянии с лидером.

"Агробизнес" - "Хуст"

21.10.2023. 13:15. "Юность". г. Волочиск

Пятая команда будет принимать предпоследнюю. "Агробизнес" в прошлом туре потерял победу над "Эпицентром". Подопечные Чижевского мощно сыграли в первой половине встречи, но развить свое преимущество не смогли. "Хуст" снова провалил второй тайм и уступил "Буковине". Таким образом, подопечные Цыткина проигрывают уже три тура подряд. Как ни странно, но именно хустяне стали лучшей командой группы по количеству ударов – 19. Большинство из них футболисты "Хуста" пробили до перерыва, когда они доминировали. Ожидаем самого интересное противостояние, в котором сложно кому-то отдать предпочтение.

Группа Б

"Виктория" - "Диназ"

21.10.2023. 13:45. "Юбилейный". г. Сумы

Вторая команда группы будет принимать предпоследнюю. "Виктория" подходит к противостоянию после разгромной победы над "Кремнем". После выхода в четвертьфинал Кубка подопечные Бессмертного попали в определенный игровой кризис – два тура без побед и голов. Однако, опытная команда прервала эту серию. Таким образом, "Виктория" еще увереннее чувствует себя на втором месте. "Диназ" хоть и проиграл лидеру, но смотрелся довольно неплохо. Должны были забивать подопечные Головка, но свои моменты не реализовали. Команду из Вышгорода от последнего места отделяет всего одно очко, поэтому они должны добиваться положительного результата. Отобраться очки у сумчан непростая задача, но вполне реальная.