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Нива Бузовая - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Бузовая - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В Буче встретятся первая и вторая команды группы А. Безусловно, это одно из самых ожидаемых противостояний в тринадцатом туре. Соперники неделю назад не смогли порадовать своих болельщиков. "Карпаты" сыграли вничью, а бузовчане вообще уступили. Напомним, что в первом круге игра завершилась вничью – 1:1.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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