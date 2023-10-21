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Нива Бузовая - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Нива Бузовая - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива Бузовая - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В Буче встретятся первая и вторая команды группы А. Безусловно, это одно из самых ожидаемых противостояний в тринадцатом туре. Соперники неделю назад не смогли порадовать своих болельщиков. "Карпаты" сыграли вничью, а бузовчане вообще уступили. Напомним, что в первом круге игра завершилась вничью – 1:1.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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