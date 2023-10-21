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Агробизнес - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Агробизнес - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

Встреча пятой и предпоследней команд группы А. Чижевский выжимает максимум из тех игроков, которые у него есть. Что касается "Хуста", то этой команде не хватает стабильности. Хустяне три предыдущих тура проиграли. Смогут ли гости реабилитироваться за эти неудачи?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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