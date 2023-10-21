Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Хуст: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
Встреча пятой и предпоследней команд группы А. Чижевский выжимает максимум из тех игроков, которые у него есть. Что касается "Хуста", то этой команде не хватает стабильности. Хустяне три предыдущих тура проиграли. Смогут ли гости реабилитироваться за эти неудачи?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.15.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер — ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023
- Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО
- Сверхважная игра для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн