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Виктория - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Виктория - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Виктория - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

UA-Футбол
Новина українською

В Сумах вторая команда группы будет принимать аутсайдера. Вышгородцы, несмотря на результаты, не выглядят безнадежно. Подопечные Головко в прошлом туре хоть и проиграли лидеру, но смогли навязать борьбу. Легко хозяевам точно не будет, но опытные сумчане способны набрать очередные три зачетных пункта.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.

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В статье: Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) смотреть футбол онлайн
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