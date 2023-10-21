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Виктория - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В Сумах вторая команда группы будет принимать аутсайдера. Вышгородцы, несмотря на результаты, не выглядят безнадежно. Подопечные Головко в прошлом туре хоть и проиграли лидеру, но смогли навязать борьбу. Легко хозяевам точно не будет, но опытные сумчане способны набрать очередные три зачетных пункта.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.
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