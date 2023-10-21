Нива Бузовая – Карпаты 0:1. Прагматизм приносит результат

Безусловно, это был самый интригующий матч в группе А, потому что встречались вторая и первая команда. С момента дебюта в Первой лиге бузовская команда на своем поле еще не проигрывала – четыре победы и две ничьи.

Хозяева в начале встречи пытались больше владеть мячом, но довести до логического завершения свои атаки не удавалось. Ближе к середине тайма львовянам удалось выровнять игру. Было много борьбы, но, к сожалению, без конструктива в заключительной трети поля. От этих соперников ожидали более атакующего футбола, но никто не хотел рисковать.

В конце тайма пришлось вступать в игру Лепке, когда он парировал удар Невеса. Следует отдать должное подопечным Жабченко, которые играли максимально внимательно в защите. Нулевая ничья – закономерный результат после первой половины встречи. В компенсированное время Костенко отправил мяч в сетку, но у него зафиксировали положение вне игры.

После перерыва заиграли активнее гости. Подопечные Маркевича пытались выходить в атаку через короткие-средние передачи. На 61-й минуте после передачи Полегенько из пределов штрафной в угол ворот пробил Чачуа - 0:1. В следующей атаке мог сравнять счет Будняк, но пробил несколько выше ворот. С позиционным футболом после перерыва у подопечных Жабченко были проблемы.

Мог увеличить преимущество гостей Равлик, но он не переиграл Романа Лепку. По счету "львы" играли уверенно. Матч завершился минимальной победой львовян.

"Нива" Бузовая - "Карпаты" 0:1

Голы: Чачуа (61)

Удаление: Шалфеев (87) - Сухарь (90+3)

"Нива" (стартовый состав): Роман Лёпка, Кирилл Прокопчук, Вячеслав Турчанов, Евгений Корохов, Иван Будняк, Михаил Сергийчук, Егор Шалфеев, Даниил Кныш, Евгений Мисюра, Владислав Дворовенко, Руслан Паламар

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Владислав Бабогло, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Артур Рябов, Ян Костенко, Тимофей Сухарь, Павел Полегенько, Максим Чех