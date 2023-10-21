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Агробизнес – Хуст 3:0. Четвертое подряд поражение подопечных Цыткина
Коллектив из Хуста снова разочаровал
Фото: ФК Агробізнес
Встреча пятой и предпоследней команды группы А. Подопечные Александра Чижевского в предыдущих трех домашних матчах не проигрывали. У "Хуста" ситуация противоположная - три тура без набранных очков.
В первой половине встречи хозяева больше контролировали мяч, но долгое время не могли реализовать свое игровое преимущество. В середине первого тайма после шикарного удара Кузьмина в верхний дальний угол счет был открыт – 1:0. В этом эпизоде также следует отметить передачу Галенкова. В конце тайма коллектив из Волочиска увеличил свое преимущество. После контратаки в угол ворот пробил Шостак – 2:0. Неудачно в этом эпизоде сыграл Мердеев.
В начале второго тайма хозяева довели счет до разгромного. Денис Галенков из пределов штрафной расстрелял ворота Левченко – 3:0. Очередной провал защитников "Хуста". Подопечные Чижевского довели игру до логического завершения.
"Агробизнес" - "Хуст" 3:0
Голы: Кузьмин (27), Шостак (44), Галенков (56)
"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Мячин, Даценко, Теплый, Заец, Квасный, Толочко, Кузьмин, Галенков, Волков, Шостак
"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Скиба, В. Мердеев, Павлыч, Вагин, Приходько, Шевчук, Станкович, Н. Пилип, Борисенко
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