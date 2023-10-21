Виктория – Диназ 2:1. Победа на классе

"Виктория" на своем поле в Первой лиге еще не знала горечи поражения – в шести матчах: четыре победы и две ничьи. Подопечные Головка не побеждают с восьмого сентября - шесть туров.

Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 29-й минуте. Байдал навесил в штрафную, а Богдан Мышенко пробил в верхний угол – 1:0. В этом эпизоде ошиблись защитники вышгородцев, не уследившие за игроком группы атаки "Виктории".

В начале второй половины встречи подопечные Бессмертного сняли все вопросы о победителе. После ошибки защитника Байдал ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 2:0. Прагматизм снова помог сумчанам победить. Против опытного соперника футболисты "Диназа" поделать ничего не смогли.

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Андрей Соловьев. В компенсированное время после розыгрыша штрафного Хоцяновский переправил мяч в сетку, но на больше у гостей не хватило времени - 1:2.

"Виктория" - "Диназ" 2:1

Голы: Мышенко (29), Байдал (58) - Хоцяновский (90+1)

"Виктория" (стартовый состав): Денис Шелихов, Богдан Бычков, Андрей Нелин, Алексей Савченко, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Владимир Здирко, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Антон Байдал, Максим Сасовский

"Диназ" (стартовый состав): Вячеслав Борисенко, Константин Школьный, Вячеслав Шевченко, Александр Литвинов, Тимофей Калинчук, Андрей Новиков, Андрей Соловьев, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Алексей Малаки