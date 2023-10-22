Металлист – Нива Тернополь 0:0. Харьковчане не дожали

Харьковчане своих болельщиков не радуют - последнее место в группе А. Свою единственную победу в сезоне подопечные Анищенко одержали как раз в противостоянии с тернопольской "Нивой". Подопечные Стахива подходили к матчу после победы над второй командой группы.

В начале встречи никто из соперников не хотел рисковать. Харьковчане больше держали мяч, но без продвижения вперед. Кроме ударов с далекого расстояния нечего было и вспомнить. Первый момент в матче на 16-й минуте создали хозяева, но удар Мораренко парировал Механив. С каждой минутой игровое преимущество "Металлиста" росло, но воплотить его в забитый мяч не удавалось. Без травмированного лучшего бомбардира Ризныка у гостей были существенные проблемы в атаке. Первый тайм завершился без голов.

После перерыва продолжали атаковать подопечные Анищенко, но ошибки в заключительной трети поля не позволяли им забить. К сожалению, темп матча был медленным. Не было понятно, за счет чего хотят сегодня побеждать гости. Постепенно тернопольский коллектив выровнял игру, но моментов у них не было. В итоге матч так и завершился без голов.

"Металлист" - "Нива" Тернополь 0:0

"Металлист" (стартовый состав): Фастов - Абрамов. Бусько, Вернаттус, Гомес, Исаенко, Кобак, Федорив, Мораренко, Тепляков, П. Луцив

"Нива" (стартовый состав): Механив - Танчак, Соколов, Зинь, Демчук, Давыдов, Мудрый, Гатала, Волохатый, Малащук, Галадей