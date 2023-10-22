Металлург – Полтава 3:1. Уверенная игра подопечных Микитина

Обе команды в прошлом туре уступили, потому выходили на поле с желанием реабилитироваться за неудачи. Запорожцы прервали свою голевую серию, длившуюся восемь игр.

Игра началась очень удачно для запорожцев. После подачи со штрафного Басов головой пробил в дальний угол – 1:0. Снова продемонстрировали свою мастерскую во время стандартов подопечные Микитина. Через несколько минут мог забивать Белоцерковец, но он со штрафного попал в перекладину. Гости ответили своим голом из стандарта. После подачи со штрафного переправил мяч в сетку капитан "Полтавы" Щербак – 1:1. В этом эпизоде ошибся Байда.

Однако еще до перерыва запорожцы снова вышли вперед. Белоцерковец ассистировал, а Буряк мощно пробил из пределов штрафной 2:1. Интересный футбол в первой половине встречи.

В начале второго тайма Крапивный отважился на удар из-за пределов штрафной и фортуна ему улыбнулась – 3:1. Ошибся в этом эпизоде Варцаба. На 73-й минуте за разговоры с арбитром получил вторую желтую капитан "Полтавы" Щербак. В итоге матч завершился уверенной победой хозяев.

"Металлург" - "Полтава" 3:1

Голы: Басов (15), Буряк (32), Крапивный (57) - Щербак (23)

Удаление: Щербак (73)

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Басов, Сокол, Белоцерковец, Поддубный, Снежко, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Галата, Буряк

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Бужин, Опанасенко, Пидлепич, Коцюмака, Плахтырь, Копытов, Щербак, Шмигельский, Горжуй