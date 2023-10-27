Принципиальная игра для Хуста, интригующее противостояние в Петрово. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Сегодня сыграют еще четыре матча четырнадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, обещающих быть интересными и интригующими.

Группа А

"Буковина" - "Нива" Бузовая

28.10.2023. 12:15. "Буковина". г. Черновцы

Встреча пятой и второй команды группы А. Соперники в прошлом туре уступили, поэтому постараются в очном противостоянии реабилитироваться за эти неудачи. Подопечным Мельничука все же не хватает стабильности. Команда может сыграть мощно, а может вообще ничего не показать. В матче с "Прикарпатьем" черновицкому коллективу не хватало остроты в заключительной трети поля. Коллектив из Бузовой минимально уступил "Карпатам", хотя за игрой подопечные Жабченко выглядели довольно неплохо. Лидер группы победил за счет солидности. Это тот компонент, которого при многих равных исходных данных не хватало "Ниве". Силовой стиль бузовской команды ограничивал соперникам в возможностях играть в привычный для него футбол. Ожидаем, что гости в этом противостоянии будут иметь больше шансов на победу.

"Хуст" - Прикарпатье"

28.10.2023. 13:45. "Карпаты". Хуст

Безусловно, этот матч будет принципиальным для хозяев, ведь в первом круге "Прикарпатье" уничтожило своего соперника – 0:7. Подопечные Цыткина в очередной раз в сезоне переживают не лучшие времена. "Хуст" не набирает зачетные пункты в течение уже четырех матчей. Коллектив из Хуста не может сыграть стабильно все 90 минут, а провальные отрезки дорого им стоят. "Прикарпатье" уже девять игр не проигрывает. В последних матчах с лучшей стороны проявляет себя лидер команды Андрей Хома. В активе главного бомбардира уже десять голов в нынешнем сезоне. Сможет ли Хома продолжить свою голевую серию?

"Нива" Тернополь - "Эпицентр"

28.10.2023. 14:15. "Тернопольский г. ст. им. Р. Шухевича". г. Тернополь

Ожидалось, что тернопольский коллектив после победы над бузовской "Нивой" обретет уверенность в собственных силах. Однако матч против главного аутсайдера "Металлиста" подопечные Стахива провалили. Без Андрея Ризныка "Нива" ничего не создала в атаке. Таким образом, команда упустила шанс улучшить свое турнирное положение. "Эпицентр" большую часть матча с "Подольем" играл блестяще, но не смог увеличить свое преимущество и упустил победу. Подопечные Нагорняка потеряли третье место и постараюсь в Тернополе реабилитироваться за досадную ничью в прошлом туре.

Группа Б

"Ингулец" - "Мариуполь"

28.10.2023. 13:15. "Ингулец". пгт. Петрово

Прервалась беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге, которая длилась 25 игр: 19 побед и 6 ничьих. Также завершилась и клубная голевая серия команды, продолжавшаяся 16 игр – 40 голов. Подопечные Лупашко в Киеве не смогли навязать борьбу "Левому Берегу" – 0:3. Кажется, что петровцы были не готовы к такой агрессивной игре соперника. Однако при значительном преимуществе над конкурентами "Ингулец" досрочно квалифицировался в Чемпионский раунд. "Мариуполь" после победы над "Черниговом" сделал еще один важный шаг на пути к Чемпионской группе. Безусловно, приазовцев можно считать открытием сезона. Подопечные Красноперова пытаются придерживаться своего комбинационного стиля и это не может не увлекать. Напомним, что в матче первого круга была зафиксирована ничья. Легкой прогулки для хозяев точно не будет.