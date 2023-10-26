Первая лига. Горняк-Спорт сделал камбек в матче с Викторией

"Горняк-Спорт" принимал четвертьфиналиста Кубка Украины "Викторию" в игре четырнадцатого тура Первой лиги. Подопечные Бессмертного в случае победы могли повторить свой клубный рекорд – три матча без потери очков. В хорошей форме сейчас находится Антон Байдал, который в предыдущих двух турах забивал. Хозяева выходили на игру с желанием реабилитироваться за разгромное поражение от "Кремня" (1:4).

Этот матч был вынесен на более ранний срок, ведь команда из Сум на следующей неделе будет играть в четвертьфинале Кубка Украины. С мыслями о "Шахтере" гости сегодня и выходили на поле.

Возможно, именно эти мысли помешали сконцентрироваться во втором тайме, когда "Виктория" уже вела 2:0. До перерыва все было замечательно – голы Курелеха и Здирко обеспечили комфортное преимущество, но что случилось потом?! А потом "Горняк-Спорт" вернулся в игру и отобрал два очка у "Виктории". Ну, или добыл для себя одно – здесь трактовать можно по-разному.

Эта ничья практически никак не отразилась на положении "Горняка-Спорт" в таблице – до группы лидеров еще очень далеко. А вот "Виктория" дала шанс "Левому Берегу" догнать себя уже в этом туре.

"Горняк-Спорт" -"Виктория" 2:2

Голы: Черткоев 47, Посевкин 57 - Курелех 23, Здирко 34

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Даниил Веклич, Владислав Молько, Инал Черткоев , Чибуезе Принс Чисом, Максим Шептицкий, Александр Кальчук, Даниил Тузенко, Денис Янчук, Богдан Гора, Евгений Мороз, Никита Жуков

"Виктория" (стартовый состав): Денис Шелихов, Богдан Бычков, Валерий Курелех, Андрей Нелин, Алексей Савченко, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Владимир Здирко, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Антон Байдал