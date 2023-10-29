Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча четырнадцатого тура в Первой лиге. Непростое испытание ожидает харьковский "Металлист", который встретится с лидером группы А "Карпатами". В дерби Полтавщины будет пытаться реабилитироваться за два подряд поражения "Полтава", которая будет принимать "Кремень".

У запорожского "Металлурга" есть все шансы улучшить свое турнирное положение, ведь встретится с предпоследней командой группы Б "Черниговом". Отступать подопечным Чорного уже некуда, но у них существенные проблемы в игре.

12:00 "Карпаты" - "Металлист"

12:45. "Чернигов" - "Металлург"

13:30. "Диназ" - "Левый Берег"

14:00. "Полтава" - "Кремень"