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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интересный игровой день
Фото: СК Полтава
Сегодня сыграют еще четыре матча четырнадцатого тура в Первой лиге. Непростое испытание ожидает харьковский "Металлист", который встретится с лидером группы А "Карпатами". В дерби Полтавщины будет пытаться реабилитироваться за два подряд поражения "Полтава", которая будет принимать "Кремень".
У запорожского "Металлурга" есть все шансы улучшить свое турнирное положение, ведь встретится с предпоследней командой группы Б "Черниговом". Отступать подопечным Чорного уже некуда, но у них существенные проблемы в игре.
12:00 "Карпаты" - "Металлист"
12:45. "Чернигов" - "Металлург"
13:30. "Диназ" - "Левый Берег"
14:00. "Полтава" - "Кремень"
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