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Карпаты – Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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fckarpaty.org.ua
29-го октября в рамках 14-го тура Первой лиги 2023/24 львовские "Карпаты" в родных стенах будут принимать харьковский "Металлист".
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Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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