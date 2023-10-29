Карпаты – Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

29-го октября в рамках 14-го тура Первой лиги 2023/24 львовские "Карпаты" в родных стенах будут принимать харьковский "Металлист".

Больше футбольных викторин - в режимі Live в Telegram UA-Football

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.