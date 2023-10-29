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Карпаты – Металлист 3:0. Победа на классе

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра воскресенья

Карпаты – Металлист 3:0. Победа на классе

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Львовяне уверенно возглавляют группу А. Подопечные Маркевича в прошлом туре за счет класса переиграли бузовскую "Ниву". У харьковского "Металлиста" ситуация плачевная. Подопечные Андрея Анищенко замыкают турнирную таблицу.

Хозяева активно начали игру и уже в дебюте смогли открыть счет. Тарас Сакив подал с фланга, а Игорь Невес пробил головой в дальний угол – 1:0. Для харьковчан это самый плохой сценарий, ведь им стоило больше раскрываться. После гола подопечные Маркевича продолжали играть первым номером, а у гостей мяч не держался.

На 23-й минуте хозяева увеличили свое преимущество. Чачуа подавал со штрафного, но мяч залетел в ворота. В этом эпизоде ошибся Дмитрий Фастов. Львовяне играли солидно, но не рисковали. Стоит отметить ошибки футболистов "Карпат" в центре поля, но ими не пользовались харьковчане.

В начале второго тайма после передачи Полегенько свой третий гол в сезоне забил Ян Костенко – 3:0. В середине тайма шикарную возможность забить потерял Рязанцев, не реализовавший выход один на один. Гости пытались забить хотя бы мяч престижа, но добиться своего не смогли. В итоге, игра завершилась уверенной победой лидера.

"Карпаты" - "Металлист" 3:0

Голы: Невес (9), Чачуа (23), Костенко (55)

"Карпаты" (стартовый состав): Андрей Кожухарь, Александр Мизюк, Владислав Бабогло, Евгений Подлепенец, Амбросий Чачуа, Игор Невес Алвес, Егор Демченко, Ян Костенко, Павел Полегенько, Тарас Сакив, Максим Чех

"Металлист" (стартовый состав): Дмитрий Фастов, Юрий Голубка, Евгений Рязанцев, Максим Багачанский, Андрей Бусько, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Егор Абрамов, Вернаттус Даниэл, Виктор Ян Соуза, Габриэль Гомес Феррейра

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В статье: Металлист (Харьков) Карпаты (Львов)
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