Диназ – Левый Берег 0:0. Сенсация в Вышгороде

Киевляне в прошлом туре удивили многих своей уверенной и агрессивной игрой против лидера группы "Ингульца". Против такого соперника последней команде группы было непросто играть, но подопечные Головка умеют удивлять.

В первой половине встречи доминировали гости, но к середине тайма создать хотя бы что-нибудь впереди они не смогли. После середины тайма мог забивать Дедух, но его удар парировал Дмитроченко. Голкиперу вышгородцев пришлось вступать в игру и после удара Синицы. Подопечные Головка пытались выбегать в атаку, но с конструктивом у них были проблемы. На перерыв соперники ушли без голов.

В середине второго тайма мяч после удара Сухоручко попал в перекладину. Шикарную возможность выйти вперед упустили гости. Сразу после этого игра была остановлена, ведь раздалась воздушная тревога. Делегат матча совместно с арбитром после консультации с представителями команд и представителем соответствующей областной/городской военной администрации принял решение о прекращении проведения матча из-за воздушной тревоги в Киевской области, которая длилась более 60 минут. Учитывая это, Администрация ПФЛ приняла решение о доигрывании матча в понедельник, 30 октября.

После возобновления игры гости продолжили оказывать давление на защиту соперников, но они не могли создать проблемы голкиперу вышгородцев. Стоит отдать должное подопечным Головко, грамотно сбивавшим темп матча и игравшим максимально надежно в защите. Ошибки в переходных фазах не позволяли футболистам "Левого Берега" создавать голевые моменты. В итоге матч завершился без голов.

"Диназ" - "Левый Берег" 0:0

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Литвинов, Гильерме, Волошин, Старенький, Малаки, Кириченко, Матюшенко, Еременко, Шевченко, Новиков

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев – Дударенко, Слотюк, Якымив, Быков, Спиваков, Дедух, И. Когут, М. Когут, Синица, Сухоручко