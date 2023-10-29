Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Левый Берег и Диназ доиграют завтра
Игру остановили в середине второго тайма
Фото: ФК Лівий Берег
Матч четырнадцатого тура между "Диназом" и "Левым Берегом" сегодня не доиграли. В середине второй половины встречи прозвучала воздушная тревога в Киевской области и футболисты перешли в укрытие. Отметим, что отбоя воздушной тревоги еще не было.
По нашей информации, игру доиграют завтра в 13:00. По состоянию на 62 минуту счет был 0:0. Киевляне владели преимуществом, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли.
"Левый Берег" занимает третье место в группе Б, а "Диназ" – предпоследнее.
Популярное сейчас
- Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе
- Акценты. Бронза, украденная у Черноморца
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Подолье – Агробизнес 0:1. Подопечные Чижевского уже вторые
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО