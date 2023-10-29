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Первая лига. Левый Берег и Диназ доиграют завтра

Первая лига
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Игру остановили в середине второго тайма

Первая лига. Левый Берег и Диназ доиграют завтра

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч четырнадцатого тура между "Диназом" и "Левым Берегом" сегодня не доиграли. В середине второй половины встречи прозвучала воздушная тревога в Киевской области и футболисты перешли в укрытие. Отметим, что отбоя воздушной тревоги еще не было.

По нашей информации, игру доиграют завтра в 13:00. По состоянию на 62 минуту счет был 0:0. Киевляне владели преимуществом, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли.

"Левый Берег" занимает третье место в группе Б, а "Диназ" – предпоследнее.

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В статье: Диназ (Вышгород) Левый берег (Киев)
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