Первая лига. Левый Берег и Диназ доиграют завтра

Матч четырнадцатого тура между "Диназом" и "Левым Берегом" сегодня не доиграли. В середине второй половины встречи прозвучала воздушная тревога в Киевской области и футболисты перешли в укрытие. Отметим, что отбоя воздушной тревоги еще не было.

По нашей информации, игру доиграют завтра в 13:00. По состоянию на 62 минуту счет был 0:0. Киевляне владели преимуществом, но довести свои атаки до логического завершения они не смогли.

"Левый Берег" занимает третье место в группе Б, а "Диназ" – предпоследнее.