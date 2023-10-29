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Маркевич: Уверен, что Металлист останется в Первой лиге. Нужен спонсор, потому что сам Красников не потянет
Наставник "Карпат" о победе над харьковской командой
ФК "Карпати" / Автор невідомий
В рамках 14-го тура Первой лиги Украины львовские "Карпаты" на своем поле
После матча главный тренер "львов" Мирон Маркевич прокомментировал победу над своей бывшей командой.
- Счет 3:0 - закономерный результат?
- По игре, наверное, что да. Хотя мы могли и пропустить. Надо хорошо рассмотреть тот момент "Металлиста", который возник у харьковской команды во втором тайме. Соперник очень легко прошел к нашим воротам. В целом я доволен. Потому что мы настраивали команду, чтобы они не смотрели в таблицу и не акцентировали на том, что мы играли с аутсайдером. Где-то нам удалось достучаться до ребят и они в течение 90 минут действовали сконцентрировано и победили. Уже немножко лучше, но еще надо работать. Результативностью я сегодня доволен.
- Не все игроки, которые вышли на замену, усилили игру. Как оцените усиление со скамейки запасных?
- Я думал, что замены нам добавят больше остроты впереди. Нам нужно еще посмотреть эту игру, проанализировать. Например, Виталий Равлик может намного лучше играть, ему надо более активно входить в игру, так, как он вышел с "Эпицентром". Остальные замены были тактическими. Замены сильно не усилили игру, за исключением Артура Шаха. Все-таки он давно не играл. Мы на него серьезно рассчитываем.
- Воспоминания о "Металлисте" у вас остались хорошие?
- Да, тем более, что тренерский штаб "Металлиста" еще когда-то со мной работал. Я уверен, что эта команда останется в Первой лиге. Им нужно, чтобы у них был спонсор, ведь сам Евгений Красников не потянет.
- Как вам игра футболиста "Металлиста" Евгения Рязанцева?
- Это хороший игрок. Мы за всеми следим, поэтому мимо нас никто не проскочит, - рассказал Маркевич.
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