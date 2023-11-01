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Маркевич: У меня ушло пять лет, чтобы Металлист стал командой европейского уровня - в Карпатах столько времени нет
Карпаты досрочно обеспечили себе первое место в группе А Первой лиги
Фото: fckarpaty.org
После победы в 14-м туре Первой лиге над "Металлистом" (3:0) "
Главный тренер команды Мирон Маркевич рассказал, доволен ли он выступлением своих подопечных в первой части сезона.
– За те четыре месяца, что я снова у руля "Карпат" трудно слепить команду, которая бы соответствовала твоей тренерской философии. Для сравнения уточню, что когда возглавлял "Металлист", то у меня ушло пять лет, чтобы он стал командой европейского уровня. Надо быть реалистом, в "Карпатах" у меня столько времени нет, поэтому вместе с ассистентами постараемся как-то ускорить этот процесс.
– Практически все эксперты утверждают, что "зелено-белые" уже гарантировали себе возвращение в УПЛ.
– Я бы не был таким категоричным. У нас еще впереди серьезные оппоненты, как на первом этапе, так и в "Чемпионской" группе, где амбициозные планы не только у "Ингульца", но и у "Виктории", "Мариуполя". Поэтому, как по мне, все самое интересное еще впереди. Тем более что наша задача не только повыситься в классе, а и желательно с первого места. Более того, на каждой тренировке настраиваю подопечных, чтобы они демонстрировали игру, которая нравится болельщикам, побеждали эффектно. К сожалению, пока с этим не всегда получается, так, как бы того хотелось.
– Кстати, в этом сезоне на втором этапе не учитываются, так называемые, "золотые" очки. Это правильное решение организаторов?
– Думаю, что да, потому что лидеры должны быть на виду во всех поединках.
– Вы отмечали, что "зелено-белые" еще не всегда демонстрируют зрелищную игру. К кому больше всего претензий?
– Хотелось бы значительно более качественных действий при завершении атак. Хотя следует сказать, что подавляющее большинство подопечных с каждым матчем таки добавляет. Важно, что им есть с кого брать пример: капитан команды Амбросий Чачуа, пожалуй, единственный кто полностью оправдывает мои надежды. Вот почему я был инициатором того, чтобы
– Вы не скрываете, что есть проблемы с реализацией, поэтому, можно ожидать во время зимнего перерыва кадровых изменений в стане "зелено-белых"?
– Наши селекционеры постоянно работают над поиском исполнителей, которые усилили состав. Поэтому с прицелом на выступления уже в следующем сезоне в УПЛ, без новичков не обойтись. Пока что идет становление "Карпат" как боеспособной единицы. Вот почему те игроки, которые сейчас есть в моем распоряжении, должны в каждом поединке доказывать, что могут прогрессировать.
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