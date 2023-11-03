Левый берег расстался с двумя полузащитниками

"Левый Берег" прекратил сотрудничество с полузащитниками Юрием Репетой и Денисом Голубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Оба футболиста присоединились к составу "аистов" в начале 2023 года и выиграли с командой товарищеский Кубок ПФЛ. 26-летний центральный полузащитник Репета провел на поле 7 матчей в Первой лиге сезона 2023/24 (186 минут), а 19-летний Голуб, выступающий на позиции левого вингера, 6 раз входил в официальную заявку команды.

После 14-ти туров "Левый берег" занимает 3-е место в группе В Первой лиги, набрав 24 пункта. В следующем матче команда сыграет против ФСК "Мариуполя". Игра пройдет 5 ноября.