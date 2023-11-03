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Левый берег расстался с двумя полузащитниками

Первая лига

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон

Левый берег расстался с двумя полузащитниками

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською
Новина українською

"Левый Берег" прекратил сотрудничество с полузащитниками Юрием Репетой и Денисом Голубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Оба футболиста присоединились к составу "аистов" в начале 2023 года и выиграли с командой товарищеский Кубок ПФЛ. 26-летний центральный полузащитник Репета провел на поле 7 матчей в Первой лиге сезона 2023/24 (186 минут), а 19-летний Голуб, выступающий на позиции левого вингера, 6 раз входил в официальную заявку команды.

После 14-ти туров "Левый берег" занимает 3-е место в группе В Первой лиги, набрав 24 пункта. В следующем матче команда сыграет против ФСК "Мариуполя". Игра пройдет 5 ноября.

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Источник:
ФК Лівий Берег
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