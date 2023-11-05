Металлург – Ингулец 0:0. Лидер снова теряет очки

Еще один матч в туре, вызвавший немалый интерес у всех поклонников Первой лиги. Лидер группы "Ингулец" в предыдущих двух матчах очков не набирал, поэтому выходил с желанием реабилитироваться за предыдущие неудачи.

В начале встречи владели инициативой петровцы. Запорожцы старались не проигрывать борьбу в центре поля и при первой возможности выбегали в атаку. У подопечных Лупашко снова были проблемы с позиционным футболом. Пытались забить за счет дальних ударов гости, но точности им не хватало. Один из лидеров запорожцев Сейтхалилов чувствовал себя некомфортно, много ошибался на своей половине поля. На перерыв соперники ушли без голов.

После перерыва характер игры не изменился. Борьба, борьба и еще раз борьба. Работы у голкиперов не было. Больше ожидали от гостей, но лидер группы Б продолжает испытывать игровой кризис. На 64-й минуте пришлось вступать в игру Паламарчуку, когда парировал удар Белоцерковца. Добавили в активности подопечные Микитына после перерыва, но довести свои атаки до логического завершения не могли. В итоге, "Ингулец" три тура подряд без побед.

"Металлург" - "Ингулец" 0:0

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Сокол, Байда, Сад, Страдс, Галата, Поддубный, Крапивный, Сейтхалилов, Могильный, Белоцерковец

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Запорожец, Козак. Гаджук, Козыренко, Резепов, Квасов