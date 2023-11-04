Матчи лидеров Первой лиги были перенесены из-за затяжной воздушной тревоги

Сразу два субботних поединка Первой лиги были перенесены из-за воздушной тревоги на всей территории Украины, которая звучала с 12:38 до 15:09.

Матч "Эпицентр" – "Карпаты" должен был начаться в 13:00, а МФК "Металлург" – "Ингулец" – в 13:30. Были уже известны составы на игры, но было принято решение о переносе встреч.

Львовяне сообщили, что новая согласованная дата – 5 ноября. Завтра матч начнется в 12.00. Поединок "Металлург" – "Ингулец" также начнется в воскресенье в полдень.

Напомним, что "Карпаты" лидируют в группе A с 10-очковым отрывом от второго "Агробизнеса", а "Ингулец" идет первым в группе B с восемью пунктами преимущества над второй "Викторией".