  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье - Хуст 4:1. Без шансов для гостей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье - Хуст 4:1. Без шансов для гостей

Первая лига

Очередной провал подопечных Цыткина

Подолье - Хуст 4:1. Без шансов для гостей

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Из-за воздушной тревоги игра началась с опозданием в полтора часа. Ожидалось, что в этом противостоянии будет борьба, но никаких проблем у хозяев не возникло.

Уже в дебюте противостояния хозяева поля открыли счет. После розыгрыша углового переправил мяч в сетку Максим Войтиховский – 1:0. Еще до перерыва подопечные Костышина увеличили свое преимущество. Опытный Евгений Задоя шикарным ударом со штрафного попал в дальний угол – 2:0. Во второй половине встрече хозяева продолжали получать удовольствие от футбола и забили еще дважды. Отличились Боженар и Прихна. Доигрывали матч команды в темноте, ведь на стадионе не было освещения. На последней минуте гол престижа забил Иванов - 4:1.

"Подолье" - "Хуст" 4:1

Голы: Войтиховский (5), Задоя (24), Боженар (53), Прихна (62) - Иванов (90)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Симинин, Войтиховский, Веремиенко, Цыбульник, Задоя, Назарчук, Костенко, Прихна, Оробец, Боженар

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Колчин, Скиба, Баник, Павлыч, Шевчук, Приходько, Станкович, Борисенко, Тыхненко

По теме
yellow-arrow
Игра тура группы Б в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Горняк-Спорт – Диназ 2:0. Подопечные Куценко два тура подряд не теряют очки
yellow-arrow
Металлист – Буковина 2:3. Харьковчане провалили концовку
Подолье (Хмельницкий) ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде