Мариуполь – Левый Берег 0:2. Дубль капитана киевлян

Центральный матч группы Б прошел в Борисполе, где встречались команды, делящие третье и четвертое место. Столичный клуб не пропускает голов в течение 310 минут.

В середине первой половины встречи капитан гостей вывел свою команду вперед. Андрей Спиваков забил после подачи с углового – 1:0. В этом эпизоде ошиблись защитники приазовцев, оставившие игрока соперника в одиночестве в штрафной. Больше до перерыва голов не было. Во второй половине тайма доминировали гости, поэтому они заслуженно ушли на перерыв ведя в счете. К сожалению, моментов в первой половине встречи было мало.

Во второй половине встречи хозяева не только не смогли сравнять счет, а даже пропустили еще. И опять же подопечные Первака забили после углового. Астахов подал, а Спиваков во второй раз в матче точно пробил головой – 0:2. В итоге приазовцы впервые за четыре тура теряют очки.

"Мариуполь" - "Левый Берег" 0:2

Голы: Спиваков (21, 78)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Слотюк, Якымив, Астахов, Спиваков, И. Когут, М. Когут, Дедух, Синица, Сухоручко

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Мамросенко, Терехов, Шушко, Харжевский, Булгаков, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Батальский