Виктория – Полтава 0:0. Вязкий футбол в Сумах

Подопечные Анатолия Бессмертного на неделе играли в Кубке против "Шахтера", поэтому вопрос восстановления выходил на первое место. Полтавчане в случае победы могли подняться в топ-5, поэтому с мотивацией у гостей проблем не было.

Первый тайм завершился без голов. Моментов было немного, но гости все же должны были выходить вперед. Копытов на скорости ворвался в штрафную, но пробил в стойку. Таких возможностей у подопечных Бессмертного не было. Можно разве что вспомнить удар Галенко издали.

Вторая половина встречи началась с опозданием из-за воздушной тревоги. После возобновления игры продолжался довольно вязкий футбол на ужасном газоне. На таком газоне было сложно демонстрировать комбинационный футбол. Ближе к победе были гости, но свои моменты они не реализовали - 0:0.

"Виктория" - "Полтава" 0:0

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Зозуля, Сасовский, Нелин, Покотилюк, Долинский, Мышенко, Байдал, Шаврин, Ульянов, Галенко

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Мигунов, Ходуля, Опанасенко, Бужин, Даниленко, Копытов, Горжуй, Щербак, Шмигельский, Вивдич