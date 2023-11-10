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Встреча кризисных команд в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Игра на стадионе "Карпаты"
Фото: ФК Хуст
Сегодня одним матчем продолжится шестнадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния в Хусте.
Группа А
"Хуст" - "Нива" Бузовая
11.11.2023. 12:00. "Карпаты". Хуст
Подопечные Цыткина все никак не могут выйти из игрового кризиса. Проигрышная серия "Хуста" в чемпионате длится уже шесть игр. Неделю тому назад хустяне не смогли навязать борьбу "Подолью" -1:4. От восьмого места отставания уже пять очков. Среди позитива стоит отметить дебютный гол в сезоне опытного защитника Владислава Иванова. Коллектив из Бузовой после поражения от "Прикарпатья" опустился уже на четвертое место. Подопечные Жабченко также переживают не лучшие времена. "Нива" не может выиграть уже четыре игры подряд. Бузовчанам не хватает конструктива в заключительной трети поля. Свои атаки они не могут привести к логическому завершению. Однако игра против "Хуста" это шикарная возможность исправить эту неудачную серию. Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 2:2.
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