  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Встреча кризисных команд в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Встреча кризисных команд в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Первая лига

Игра на стадионе "Карпаты"

Встреча кризисных команд в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Фото: ФК Хуст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня одним матчем продолжится шестнадцатый тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния в Хусте.

Группа А

"Хуст" - "Нива" Бузовая

11.11.2023. 12:00. "Карпаты". Хуст

Подопечные Цыткина все никак не могут выйти из игрового кризиса. Проигрышная серия "Хуста" в чемпионате длится уже шесть игр. Неделю тому назад хустяне не смогли навязать борьбу "Подолью" -1:4. От восьмого места отставания уже пять очков. Среди позитива стоит отметить дебютный гол в сезоне опытного защитника Владислава Иванова. Коллектив из Бузовой после поражения от "Прикарпатья" опустился уже на четвертое место. Подопечные Жабченко также переживают не лучшие времена. "Нива" не может выиграть уже четыре игры подряд. Бузовчанам не хватает конструктива в заключительной трети поля. Свои атаки они не могут привести к логическому завершению. Однако игра против "Хуста" это шикарная возможность исправить эту неудачную серию. Напомним, что матч первого круга завершился вничью – 2:2.

По теме
yellow-arrow
Нива Тернополь – Подолье 0:0. Блестящая игра Непогодова
yellow-arrow
Прикарпатье – Металлист 1:2. Харьковчане впервые за двенадцать туров побеждают
yellow-arrow
Нива Тернополь - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива (Бузовая) ФК Хуст
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде