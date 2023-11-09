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Маркевич: Футболисты как ослы - наслушаются похвалы, а потом пешком по полю ходят

Первая лига

Наставник "Карпат" - о трансферных целях

Маркевич: Футболисты как ослы - наслушаются похвалы, а потом пешком по полю ходят

Фото: ФК Карпати

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал интерес своего клуба к вингеру "Шахтера" Марьяну Шведу и вингеру "Днепра-1" Алексею Гуцуляку.

"Ну что вы меня допрашиваете? Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа, но вы уже написали, что "Карпаты" в Премьер-лигу вышли, а мы "Эпицентру" 2:3 проиграли. Футболисты как ослы - своими ушами наслушаются хвалебные оды, а потом пешком по полю ходят.

Мы интересуемся многими футболистами. Гуцуляк и Швед также входят в сферу интересов "Карпат", но ничего конкретного пока сказать не могу. Мы еще не определились, кого подписывать", - приводит слова Маркевича УФ.

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Источник:
Украинский футбол
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