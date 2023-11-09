Маркевич: Футболисты как ослы - наслушаются похвалы, а потом пешком по полю ходят

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал интерес своего клуба к вингеру "Шахтера" Марьяну Шведу и вингеру "Днепра-1" Алексею Гуцуляку.

"Ну что вы меня допрашиваете? Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа, но вы уже написали, что "Карпаты" в Премьер-лигу вышли, а мы "Эпицентру" 2:3 проиграли. Футболисты как ослы - своими ушами наслушаются хвалебные оды, а потом пешком по полю ходят.

Мы интересуемся многими футболистами. Гуцуляк и Швед также входят в сферу интересов "Карпат", но ничего конкретного пока сказать не могу. Мы еще не определились, кого подписывать", - приводит слова Маркевича УФ.