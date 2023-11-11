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Хуст - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Хуст - Нива Бузовая: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
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Новина українською

Единственное противостояние субботы в Первой лиге сыграют в Хусте, где местная команда будет принимать бузовскую "Ниву". Соперники не в лучшем матче подходят к очному противостоянию. Проигрышная серия "Хуста" в чемпионате длится шесть игр, а подопечные Жабченко не могут выиграть уже четыре тура.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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