Хуст - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Единственное противостояние субботы в Первой лиге сыграют в Хусте, где местная команда будет принимать бузовскую "Ниву". Соперники не в лучшем матче подходят к очному противостоянию. Проигрышная серия "Хуста" в чемпионате длится шесть игр, а подопечные Жабченко не могут выиграть уже четыре тура.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.