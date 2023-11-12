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Хуст – Нива Бузовая 0:1. Результат не по игре

Первая лига

Матч не доиграли вчера

Хуст – Нива Бузовая 0:1. Результат не по игре

Фото: ФК Хуст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня матчем в Хусте продолжился семнадцатый тур в Первой лиге. Обе команды не могут занести себе этот отрезок в сезоне в актив. "Хуст" с первого октября не набирает очков, а "Нива" опустилась уже на четвертое место.

На шестой минуте команды вынуждены были перейти в укрытие, ведь раздался сигнал воздушной тревоги. Было принято решение, что матч доиграют в воскресенье.

В начале встречи мог забивать Пилип, но его удар в прыжке парировал Климов. В середине тайма все тот же Николай Пилип обводным ударом попал в перекладину. Таких моментов у гостей не было. На перерыв соперники ушли с ничейным результатом, хотя ближе к голу были хозяева.

В дебюте второй половины встречи шикарная возможность забить была у Василинца, но его удар парировал Климов. Еще раз в этом матче проявил свое мастерство голкипер "Нивы". Дважды мог забивать Приходько, но сначала он попал в штангу, а через несколько минут не смог переиграть голкипера.

На 74-й минуте за фол против Будняка арбитр назначил пенальти в ворота "Хуста", которое реализовал Паламар - 0:1. Достаточно неожиданное развитие событий. В итоге, минимальная победа гостей.

"Хуст" - "Нива" Бузова 0:1

Голы: Паламар (75, пен)

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Вагин, Шевчук, Приходько, Борисенко, Станкович, Павлич, Колчин, Н. Пилип

"Нива" Бузовая (стартовый состав): Климов – Корохов, Мисюра, Прокопчук, Дворовенко, Турчанов, Будняк, Кныш, Пономар, Нехтоий, Шалфеев

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