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Хуст – Нива Бузовая 0:1. Результат не по игре
Матч не доиграли вчера
Фото: ФК Хуст
Сегодня матчем в Хусте продолжился семнадцатый тур в Первой лиге. Обе команды не могут занести себе этот отрезок в сезоне в актив. "Хуст" с первого октября не набирает очков, а "Нива" опустилась уже на четвертое место.
На шестой минуте команды вынуждены были перейти в укрытие, ведь раздался сигнал воздушной тревоги. Было принято решение, что матч доиграют в воскресенье.
В начале встречи мог забивать Пилип, но его удар в прыжке парировал Климов. В середине тайма все тот же Николай Пилип обводным ударом попал в перекладину. Таких моментов у гостей не было. На перерыв соперники ушли с ничейным результатом, хотя ближе к голу были хозяева.
В дебюте второй половины встречи шикарная возможность забить была у Василинца, но его удар парировал Климов. Еще раз в этом матче проявил свое мастерство голкипер "Нивы". Дважды мог забивать Приходько, но сначала он попал в штангу, а через несколько минут не смог переиграть голкипера.
На 74-й минуте за фол против Будняка арбитр назначил пенальти в ворота "Хуста", которое реализовал Паламар - 0:1. Достаточно неожиданное развитие событий. В итоге, минимальная победа гостей.
"Хуст" - "Нива" Бузова 0:1
Голы: Паламар (75, пен)
"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Иванов, Тыхненко, Вагин, Шевчук, Приходько, Борисенко, Станкович, Павлич, Колчин, Н. Пилип
"Нива" Бузовая (стартовый состав): Климов – Корохов, Мисюра, Прокопчук, Дворовенко, Турчанов, Будняк, Кныш, Пономар, Нехтоий, Шалфеев
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