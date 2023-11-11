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Матч Первой лиги был прерван на пятой минуте и перенесен из-за воздушной тревоги
Россияне снова помешали провести поединок
Фото: ФК ХУст
Матч 16 тура чемпионата Первой лиги между “Хустом” и “Нивой” Бузовой был прерван на пятой минуте матча. Он начался в 12 часов субботнего дня, однако практически сразу же раздалась продолжительная воздушная тревога.
В этой связи арбитры объявили о переносе поединка.
"На 14:30 воздушная тревога снята не была, поэтому после совещания представителей обеих команд было принято решение – доиграть матч завтра", - говорится в заявлении "Хуста".
Встреча запланирована также на 12 часов, но в воскресенье, 12 ноября, на стадионе в городе Хуст на Закарпатье.
Напомним, что “Хуст” занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, а “Нива” Бузова идет на четвертой позиции.
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