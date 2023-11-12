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Чернигов – Виктория 0:3. Победа на сверхсложном газоне
Испытание для аутсайдера
Фото: ФК Вікторія
Безусловно, фаворитами этого противостояния были гости, не проигравшие в чемпионате с тринадцатого октября. С турнирной точки зрения противостояние было очень важно для "северян", которые в случае победы могли подняться с последнего места.
После проливного дождя на газоне стадиона "Юность" было немало воды и это мешало футболистам комибнировать. Особенно это касалось гостей, которые все же качественно играют первым номером. Сумчане активно начали игру, но свое игровое преимущество не смогли воплотить в жизнь и постепенно игра выровнялась. У хозяев можно вспомнить момент Зенченко, но в створ ворот он не попал.
Лучший момент в тайме гости создали на 37-й минуте, когда Шаврин головой пробил в штангу. В конце тайма подопечные Бессмертного все же добились своего. После передачи Галенко отличился Машталир – 0:1.
Во втором тайме сумчане уверенно играли по счету и в конце матча сняли все вопросы о победителе. Одиннадцатиметровый реализовал Галенко – 0:2. Через четыре минуты все тот же Галенко довел счет до разгромного – 0:3.
"Чернигов" - "Виктория" 0:3
Голы: Машталир (43), Галенко (75, пен, 79)
"Чернигов" (стартовый состав): Герасименко – Шумило, Макаренко, Галстян, Зенченко, Бибик, Сердюк, Мироненко, Посмашный, Ментей, Койдан
"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Зозуля, Ульянов, Сасовский, Курелех, Покотилюк, Долинский, Мышенко, Машталир, Шаврин, Галенко
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