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Полтава - Горняк-Спорт 4:1. Подопечные Сысенко не заметили своих соперников
Интриги не было
Фото: СК Полтава
В дерби Полтавщины все ожидали интересную и напряженную борьбу, но не так случилось, как предполагалось. Подопечные Сысенко уничтожили своих соперников и продолжили борьбу за Чемпионскую группу.
В середине первого тайма молодой нападающий Вивдич открыл счет в нашем матче – 0:1. Еще до перерыва хозяева увеличили свое преимущество. Мяч в свой актив записал Щербак, реализовавший пенальти. Сразу в начале второго тайма все тот же Щербак во второй раз в матче отличился в воротах "Горняка-Спорт". От него решил не отставать Вивдич, который на 57-й минуте довел счет до разгромного – 4:0.
Это был тот матч, в котором у хозяев получалось все, а у их оппонентов – ничего. В итоге победа позволила полтавчанам сравняться по очкам с "Металлургом", который свой матч сыграет позже. У компенсированое время Черткоев забил гол престижа - 4:1.
"Полтава" - "Горняк-Спорт" 4:1
Голы: Вивдич (27, 57), Щербак (37, пен, 49) - Черткоев (90+1)
"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Мигунов, Ходуля, Опанасенко, Бужин, Даниленко, Копытов, Перебора, Щербак, Горжуй, Вивдич
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Веклич - Чибуэзе, Шептицкий, Черныш, Посевкин, Молько, Тузенко, Черткоев, Янчук, Жуков
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