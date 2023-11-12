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Полтава - Горняк-Спорт 4:1. Подопечные Сысенко не заметили своих соперников

Первая лига

Интриги не было

Полтава - Горняк-Спорт 4:1. Подопечные Сысенко не заметили своих соперников

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В дерби Полтавщины все ожидали интересную и напряженную борьбу, но не так случилось, как предполагалось. Подопечные Сысенко уничтожили своих соперников и продолжили борьбу за Чемпионскую группу.

В середине первого тайма молодой нападающий Вивдич открыл счет в нашем матче – 0:1. Еще до перерыва хозяева увеличили свое преимущество. Мяч в свой актив записал Щербак, реализовавший пенальти. Сразу в начале второго тайма все тот же Щербак во второй раз в матче отличился в воротах "Горняка-Спорт". От него решил не отставать Вивдич, который на 57-й минуте довел счет до разгромного – 4:0.

Это был тот матч, в котором у хозяев получалось все, а у их оппонентов – ничего. В итоге победа позволила полтавчанам сравняться по очкам с "Металлургом", который свой матч сыграет позже. У компенсированое время Черткоев забил гол престижа - 4:1.

"Полтава" - "Горняк-Спорт" 4:1

Голы: Вивдич (27, 57), Щербак (37, пен, 49) - Черткоев (90+1)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Мигунов, Ходуля, Опанасенко, Бужин, Даниленко, Копытов, Перебора, Щербак, Горжуй, Вивдич

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Веклич - Чибуэзе, Шептицкий, Черныш, Посевкин, Молько, Тузенко, Черткоев, Янчук, Жуков

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Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава
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Комментарии
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Санёк707 (Запорожье)
12.11.2023 в 15:01
Договорняки пошли
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Комментарии 1
Санёк707 (Запорожье)
12.11.2023 в 15:01
Договорняки пошли
Ответить
0
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