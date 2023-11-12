Левый Берег – Металлург 1:0. Шедевр Ивана Когута

Это был самый ожидаемый матч шестнадцатого тура в группе Б. Подопечные Виталия Первака в предыдущих четырех матчах голов не пропускали, поэтому именно они считались фаворитами противостояния, хотя запорожцы могут испортить настроение каждому сопернику.

В первой половине встречи доминировали киевляне, которые на 27-й минуте смогли открыть счет. После розыгрыша углового ударом слета отличился хавбек Иван Когут – 1:0. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением этого чемпионата. Запорожцы активизировались в конце тайма, но довести свои атаки до логического завершения не смогли.

Во втором тайме больше контролировали мяч запорожцы, но пройти организованную защиту соперников они не могли. К тому же футболисты "Левого Берега" при первой возможности выбегали в атаку. По состоянию на 70-ю минуту у футболистов "Металлурга" не было ни одного удара в створ ворот. Чеботарев не пропускал уже более 450 минут.

На 81-й минуте впервые в матче пришлось вступать в игру Чеботареву, парировавшего удар Иродовского. В итоге матч завершился минимальной победой киевлян. Запорожцы опускаются на шестое место.

"Левый Берег" - "Металлург" 1:0

Голы: И. Когут (27)

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Астахов, Слотюк, Якымив, Спиваков, М. Когут, И. Когут, Дедух, Синица, Сухоручко

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Сокол, Басов, Палюх, Буряк, Сад, Страдс, Поддубный, Крапивный, Могильный, Белоцерковец