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Левый Берег – Металлург 1:0. Шедевр Ивана Когута
Последняя игра в туре
Фото: ФК Лівий Берег
Это был самый ожидаемый матч шестнадцатого тура в группе Б. Подопечные Виталия Первака в предыдущих четырех матчах голов не пропускали, поэтому именно они считались фаворитами противостояния, хотя запорожцы могут испортить настроение каждому сопернику.
В первой половине встречи доминировали киевляне, которые на 27-й минуте смогли открыть счет. После розыгрыша углового ударом слета отличился хавбек Иван Когут – 1:0. Шикарный гол, который безусловно, станет украшением этого чемпионата. Запорожцы активизировались в конце тайма, но довести свои атаки до логического завершения не смогли.
Во втором тайме больше контролировали мяч запорожцы, но пройти организованную защиту соперников они не могли. К тому же футболисты "Левого Берега" при первой возможности выбегали в атаку. По состоянию на 70-ю минуту у футболистов "Металлурга" не было ни одного удара в створ ворот. Чеботарев не пропускал уже более 450 минут.
На 81-й минуте впервые в матче пришлось вступать в игру Чеботареву, парировавшего удар Иродовского. В итоге матч завершился минимальной победой киевлян. Запорожцы опускаются на шестое место.
"Левый Берег" - "Металлург" 1:0
Голы: И. Когут (27)
"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев - Дударенко, Астахов, Слотюк, Якымив, Спиваков, М. Когут, И. Когут, Дедух, Синица, Сухоручко
"Металлург" (стартовый состав): Байда - Сокол, Басов, Палюх, Буряк, Сад, Страдс, Поддубный, Крапивный, Могильный, Белоцерковец
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