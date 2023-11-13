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Первая лига. Борьба за Чемпионскую группу. Карпаты с Эпицентром уже там, Агробизнес – почти. Все расклады
Все самое интересное впереди
Фото: СК Полтава
В 2023 году осталось сыграть еще два тура Первой лиги. Напомним, что по пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ.
В группе А место в топ-5 себе гарантировали "Карпаты", "Эпицентр". "Нива" Бузовая и "Агробизнес" также на 99% обеспечили себе участие в Чемпионской группе, ведь от шестого места у них запас в пять очков. А вот за пятое место нас ожидает интересная борьба в последних турах, ведь "Прикарпатье" всего на одно очко опережает "Буковину". У коллектива из Ивано-Франковска график очень непростой. "Прикарпатье" будет играть против "Эпицентра" и "Агробизнеса". "Буковина" встретится с "Агробизнесом" и "Подольем". Наверняка именно в последнем туре осенней части сезона решится судьба пятого места.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Карпаты
|16
|12
|3
|1
|30-10
|+20
|39
|2
|Эпицентр
|16
|7
|6
|3
|24-20
|+4
|27
|3
|Нива Бузовая
|16
|7
|5
|4
|20-16
|+4
|26
|4
|Агробизнес
|16
|7
|5
|4
|17-13
|+4
|26
|5
|Прикарпатье
|16
|5
|7
|4
|24-17
|+7
|22
|6
|Буковина
|16
|6
|3
|7
|16-18
|-2
|21
|7
|Подолье
|16
|3
|8
|5
|16-16
|0
|17
|8
|Нива Тернопль
|16
|4
|5
|7
|11-15
|-4
|17
|9
|ФК Хуст
|16
|3
|2
|11
|13-31
|-18
|11
|10
|Металлист
|16
|2
|4
|10
|10-25
|-15
|10
В группе Б весной будут бороться за выход в УПЛ "Ингулец", "Виктория" и "Левый Берег". "Мариуполь" занимает четвертое место и на три очка опережает идущий шестым "Металлург". В следующем туре приазовцы встретятся с запорожцами. Хорошие шансы завершить эту часть сезона в топ-5 имеет "Полтава", которая сейчас на одно очко опережает "Металлург" и в последних двух турах будет играть против "Диназа" и "Чернигова".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ингулец
|16
|12
|2
|2
|39-12
|+27
|38
|2
|Виктория
|16
|8
|6
|2
|19-12
|+7
|30
|3
|Левый Берег
|16
|9
|3
|4
|34-11
|+23
|30
|4
|ФСК Мариуполь
|16
|7
|6
|3
|21-14
|+7
|27
|5
|СК Полтава
|16
|7
|4
|5
|31-24
|+7
|25
|6
|Металлург
|16
|6
|6
|4
|23-17
|+6
|24
|7
|Горняк-Спорт
|16
|5
|1
|10
|15-29
|-14
|16
|8
|Кремень
|16
|4
|2
|10
|14-38
|-24
|14
|9
|Диназ
|16
|2
|4
|10
|13-26
|-13
|10
|10
|ФК Чернигов
|16
|3
|0
|13
|16-42
|-26
|9
Уверены, что последние туры осенней части сезона подарят немало эмоций.
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