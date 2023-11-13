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Первая лига. Борьба за Чемпионскую группу. Карпаты с Эпицентром уже там, Агробизнес – почти. Все расклады

Первая лига
Обновлено

Все самое интересное впереди

Первая лига. Борьба за Чемпионскую группу. Карпаты с Эпицентром уже там, Агробизнес – почти. Все расклады

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В 2023 году осталось сыграть еще два тура Первой лиги. Напомним, что по пять лучших клубов из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ.

В группе А место в топ-5 себе гарантировали "Карпаты", "Эпицентр". "Нива" Бузовая и "Агробизнес" также на 99% обеспечили себе участие в Чемпионской группе, ведь от шестого места у них запас в пять очков. А вот за пятое место нас ожидает интересная борьба в последних турах, ведь "Прикарпатье" всего на одно очко опережает "Буковину". У коллектива из Ивано-Франковска график очень непростой. "Прикарпатье" будет играть против "Эпицентра" и "Агробизнеса". "Буковина" встретится с "Агробизнесом" и "Подольем". Наверняка именно в последнем туре осенней части сезона решится судьба пятого места.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Карпаты 16 12 3 1 30-10 +20 39
2 Эпицентр 16 7 6 3 24-20 +4 27
3 Нива Бузовая 16 7 5 4 20-16 +4 26
4 Агробизнес 16 7 5 4 17-13 +4 26
5 Прикарпатье 16 5 7 4 24-17 +7 22
6 Буковина 16 6 3 7 16-18 -2 21
7 Подолье 16 3 8 5 16-16 0 17
8 Нива Тернопль 16 4 5 7 11-15 -4 17
9 ФК Хуст 16 3 2 11 13-31 -18 11
10 Металлист 16 2 4 10 10-25 -15 10

В группе Б весной будут бороться за выход в УПЛ "Ингулец", "Виктория" и "Левый Берег". "Мариуполь" занимает четвертое место и на три очка опережает идущий шестым "Металлург". В следующем туре приазовцы встретятся с запорожцами. Хорошие шансы завершить эту часть сезона в топ-5 имеет "Полтава", которая сейчас на одно очко опережает "Металлург" и в последних двух турах будет играть против "Диназа" и "Чернигова".

# Команда И В Н П М РМ О
1 Ингулец 16 12 2 2 39-12 +27 38
2 Виктория 16 8 6 2 19-12 +7 30
3 Левый Берег 16 9 3 4 34-11 +23 30
4 ФСК Мариуполь 16 7 6 3 21-14 +7 27
5 СК Полтава 16 7 4 5 31-24 +7 25
6 Металлург 16 6 6 4 23-17 +6 24
7 Горняк-Спорт 16 5 1 10 15-29 -14 16
8 Кремень 16 4 2 10 14-38 -24 14
9 Диназ 16 2 4 10 13-26 -13 10
10 ФК Чернигов 16 3 0 13 16-42 -26 9

Уверены, что последние туры осенней части сезона подарят немало эмоций.

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