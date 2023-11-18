Нива Тернополь – Хуст 4:1. Долгожданная победа тернопольского коллектива

Матч соседей в турнирной таблице, но их отделяет сразу шесть очков. Шансов на борьбу за топ-5 эти команды уже лишились, но это не означало, что у них не было мотивации на очное противостояние. Подопечные Александра Стахива последний раз побеждали в чемпионате еще 14 октября, поэтому в домашнем матче пытались порадовать болельщиков.

Уже в дебюте противостояния гости смогли открыть счет. Вагин шикарным ударом из-за пределов штрафной попал в верхний угол – 1:0. Однако довольно быстро тернопольский коллектив отыгрался. Мяч в свой актив записал Бороденко – 1:1. Было заметно, что обе команды нацелены на победу. Еще до перерыва хозяева забили дважды. Сначала одиннадцатиметровый реализовал Галадей, а в компенсированное время во второй раз в матче отличился Бороденко.

После перерыва арбитр назначил второй пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал Игорь Гатала – 4:1. Сегодня хозяева получали удовольствие от футбола. В итоге, долгожданная победа "Нивы".

"Нива" Т - "Хуст" 4:1

Голы: Бороденко (18, 45+1), Галадей (40, пен), Гатала (62, пен) - Вагин (9)

"Нива" (стартовый состав): Механив - Махинка, Мудрый, Давыдов, Танчак, Хруставка, Гатала, Бороденко, Дорошенко, Волохатый, Галадей

"Хуст" (стартовый состав): Левченко – Тыхненко, Колчин, Павлыч, Вагин, Скиба, Шевчук, Борисенко, Приходько, Н. Пилип, Вадовский