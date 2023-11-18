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Металлист – Нива Бузовая 1:1. Ужас на последних секундах для хозяев

Первая лига
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Испытания для харьковчан

Металлист – Нива Бузовая 1:1. Ужас на последних секундах для хозяев

Фото: Олександр Приходько

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
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Поединок третьей и десятой команд группы. Футболисты "Металлиста" неделю назад одержали долгожданную победу, поэтому в хорошем настроении подходили к противостоянию. Подопечные Андрея Анищенко в случае победы могли покинуть турнирное дно, а победа бузовской команды могла обеспечить выход в Чемпионскую группу.

Первый тайм соперники завершили без голов. Безусловно, этот результат больше устраивал хозяев, не считавшихся фаворитами противостояния. В начале второго тайма после подачи со штрафного открыл счет в матче Рязанцев – 1:0. Казалось, что матч завершится победой хозяев, но подопечные Жабченко спаслись на последней компенсированной минуте. После розыгрыша штрафного мяч в собственные ворота срезал Гомес – 1:1.

"Металлист" - "Нива" Бузова 1:1

Голы: Рязанцев (55) - Гомес (90+3, автогол)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Багачанский, Бусько, Гомес, Дигтярь, Исаенко, Синчук, П.Луцив, Рязанцев, Тепляков, Федорив

"Нива" (стартовый состав): Климов - Прокопчук, Западный, Турчанов, Мисюра, Дворовенко, Шалфеев, Пономарь, Будняк, Кныш, Нехтий

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