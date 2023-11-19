Полтава – Диназ 2:1. Сверхважная победа для хозяев

Для полтавчан это противостояние было очень важным, ведь подопечные Сысенко продолжают борьбу за участие в Чемпионской группе. "Полтава" всего на одно очко опережала "Металлург", потому не имела права терять очки. Однако с вышгородцами легко никому не бывает, ведь эта команда борется до конца, хотя и занимает предпоследнее место.

Уже в дебюте противостояния ошиблись защитники "Полтавы", но Кириченко не смог реализовать выход один на один. Первым номером играли полтавчане, но довести свои атаки до логического завершения не удавалось. Было слишком много сумбура в нашей игре, а осмысленных действий мало. Стоит отдать должное подопечным Головка, которые пытались при первой возможности выбегать в атаку. "Диназ" не давал сопернику играть в привычный для него футбол. Гости играли смело и имели все шансы выходить вперед, но Кириченко мощным ударом попал в перекладину. Шикарную возможность забить до перерыва потеряли полтавчане, когда после удара Вивдича мяч из пустых ворот выбил Калинчук.

В начале второго тайма хозяева забили сверхважный мяч. После подачи Копытова отправил мяч в сетку Вивдич – 1:0. На повторе показалось, что нападающий был вне игры, но решение арбитра уже не изменить. Не успели гости прийти в себя, как пропустили еще однажды. Мяч головой в сетку отправил капитан "Полтавы" Щербак.

Тем не менее, вышгородцы не опустили руки и в средине второго тайма сократили отставание в счете. С нескольких метров переправил мяч в сетку Новиков – 2:1. Вырвать ничью гости не смогли. Матч завершился сверхважной победой "Полтавы".

"Полтава" - "Диназ" 2:1

Голы: Вивдыч (51), Щербак (54) - Новиков (64)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Мигунов, Опанасенко, Ходуля, Бужин, Даниленко, Копытов, Перебора, Щербак, Горжуй, Вивдич

"Диназ" (стартовый состав): Дмитроченко – Волошин, Литвинов, Ярмак, Малаки, Матюшенко, Кириченко, Соловьев, Калинчук, Новиков, Старенький